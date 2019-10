O Ministério Público já deduziu a acusação sobre os três homens que, no ano passado, fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. A TVI teve acesso à acusação, onde o Ministério Público afirma que o grupo foi ajudado pela namorada de um deles. Foi ela quem conseguiu apoderar-se da chave da cela do tribunal, onde os três aguardavam pela carrinha celular para serem transportados para o Estabelecimento Prisional do Porto.