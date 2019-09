Esta segunda-feira vai ser marcada por alguma nebulosidade no litoral oeste, que poderá persistir em alguns

locais a norte do Cabo Raso.

Há ainda a registar uma subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 10 e 18 graus e as máximas entre os 23 e os 32 graus.

Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho.