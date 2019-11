Temperaturas a descer, chuva e granizo nesta quinta-feira

As previsões do tempo para esta quinta-feira são de céu com períodos de muita nebulosidade, no norte e centro, apresentando-se geralmente muito nublado nas regiões a sul.

Há ainda previsão de períodos de chuva, em geral fraca. A partir da manhã, aguaceiros mais frequentes e intensos no litoral, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoadas nas regiões a norte.

Está também prevista queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela a partir do início da manhã.

Sobre "Diário da Manhã"