Testemunha conta à TVI que sem-abrigo tentou alertar a PSP

A repórter da TVI Anabela Vaz Jacinto encontrou uma testemunha do caso do recém-nascido que foi encontrado no lixo, em Santa Apolónia, Lisboa. Um sem-abrigo que falou com a jornalista acabou por afirmar que conhecia a mulher, e que já desconfiava que ela poderia estar grávida

