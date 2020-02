Testemunhas abonatórias de Bruno de Carvalho: "Assistimos a um momento insólito"

Esta terça-feira, foram ouvidas as oito testemunhas abonatórias de Bruno de Carvalho, no processo do caso da invasão à Academia de Alcochete.

Henrique Machado, editor de justiça da redação da TVI, classificou o momento como "insólito" e disse que não foram testemunhos "nem a favor nem contra" o antigo presidente do Sporting.

Sobre "21ª Hora"