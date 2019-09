No Jornal das 8 da TVI, Bruno Salgueiro falou sobre testosterona e esteróides na vida desportiva, acrescentando que esta é uma forma artificial de ganhar massa muscular que se pode tornar viciante. O Youtuber admite que personalidades conhecidas do público possam utilizar este tipo de substâncias para fomentar o culto do corpo ou até para atingir objetivos profissionais. Bruno Salgueiro chegou a referir nomes como Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone