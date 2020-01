Trabalhadores do Centro Hospitalar de Coimbra queixam-se de serem "tratados como números"

“Cada vez mais somos tratados como números”, queixou-se uma das trabalhadoras presentes no protesto. Os cerca de 800 trabalhadores do setor da alimentação, lanvandaria e resíduos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra presentes no protesto reclamam a falta de investimento em material e em pessoal.

