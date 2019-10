Traficantes do Bairro do Aleixo condenados a penas de prisão efetivas

O Tribunal de São João Novo condenou 19 traficantes de droga a penas de prisão efetiva.

Os arguidos faziam parte de um grupo alargado que, entre 2015 e 2018, montaram uma rede de tráfico de cocaína e heroína no Bairro do Aleixo, no Porto.

Sobre "Jornal das 8"