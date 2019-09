A acusação do caso Tancos já está finalizada e chega esta quinta-feira aos arguidos. Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, é um dos acusados.

A TVI apurou que o transporte das armas furtadas foi feito em viaturas do Estado, desde o local onde os assaltantes as guardavam até ao terreno na Chamusca.

Já a trabalhar no plano da encenação para recuperar o armamento, a Polícia Judiciária Militar requisitou uma carrinha do Estado e forjou uma investigação com a GNR de Loulé, cujos elementos participaram neste transporte.