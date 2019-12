Três novas vacinas incluídas no Plano Nacional de Vacinação

Vacina contra a meningite B passa a estar incluída no plano para todas as crianças e será administrada, idealmente, no primeiro ano de vida. A vacina contra o HPV, que já está no PNV para raparigas, é alargada aos rapazes e administrada aos 10 anos; a vacina contra o rotavírus passa também a estar prevista, mas apenas para grupos de risco.

Sobre "Notícias"