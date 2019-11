Tribunal absolveu dono do Palácio do Kebab

O emigrante, de nacionalidade turca, que em 2016 defendeu o restaurante no Cais do Sodré com uma faca foi absolvido. O incidente foi gravado e partilhado nas redes sociais. No vídeo, Mustafá aparecia a enfrentar um grupo de 30 pessoas sozinho.

