Tripulantes dizem-se "assustados" com falta de luvas e desinfetante

Há apreensão entre os tripulantes das companhias aéreas que operam em Portugal. As empresas começam agora a tomar medidas preventivas.

A TAP garante que está a seguir as recomendações, mas o sindicato nacional do pessoal de voo diz há medidas que não estão ainda a ser seguidas, como o uso de luvas ou desinfetante para as mãos.

