Tumor no pulmão matou 4.600 portugueses em 2018

No Dia Mundial do Cancro foi lançada, em Lisboa, a "Aliança para o cancro do pulmão". Um projeto para alertar e combater o tumor que mais mata em Portugal.

Este tumor vitimou 4.600 portugueses só em 2018.

um dos objetivos é combater os fatores de risco, nomeadamente o tabagismo

