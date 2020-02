TVI "à boleia" do navio-escola Sagres

TVI acompanhou a primeira tirada da quarta volta o mundo do navio-escola Sagres. O veleiro da Marinha participa na comemoração do quinto centenário da Circum-navegação do português Fernão de Magalhães e do espanhol Sebastián de Elcano ao serviço do rei de Castela

o diário de bordo da etapa lisboa - santa cruz de tenerife, nas canárias ou "sagres - a grande viagem" é o trabalho que o repórter tvi lhe conta, hoje à noite, no jornal das 8.

histórias de homens e de mulheres, histórias do mar, de heróis anónimos e de saudade.

