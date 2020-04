TVI apresenta pedido de desculpa

No Jornal das 8 de segunda-feira, a TVI procurou explicar a diferença de número de casos de Covid-19 no norte de Portugal e do resto do país.

Na peça produzida pela TVI, foi mostrada uma frase infeliz que terá sido interpretada como uma ofensa às pessoas do norte de Portugal.

Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI, emitiu um comunicado relativo à pela em questão.

