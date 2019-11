TVI esteve no local onde pernoitava a mulher suspeita de abandonar recém-nascido no lixo

A Polícia Judiciária deteve, esta madrugada, por tentativa de homicídio uma mulher suspeita de abandonar um recém-nascido em Lisboa.

Será a mãe do bebé que foi encontrado na terça-feira por um sem-abrigo, num contentor do lixo em Santa Apolónia.

A mulher pernoitava numa zona de tendas a 200 metros do local onde o bebé foi encontrado. A suspeita é sem-abrigo e apresentava uma barriga de gravidez, mas desmentiu sempre, alegando que sofria de problemas intestinais.

A TVI esteve no local onde, ao que tudo indica, esta mulher pernoitava.

Paulo Rebelo, coordenador da Diretoria da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, confirmou na conferência de imprensa que o parto foi realizado na via pública, nas imediações do local do crime.

