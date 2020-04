TVI foi aos cuidados intensivos de S. José. "Não vemos bem, não respiramos bem, está muito calor"

Na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José estão internados cinco doentes com Covid-19 em estado grave. A TVI foi ver em que condições trabalham médicos e enfermeiros, na linha da frente do combate a uma doença altamente contagiosa e que os obriga a equiparem-se com várias camadas de material de proteção. "Não vemos bem, não respiramos bem, está muito calor", assume uma médica, que passa horas dentro das salas dedicadas apenas aos doentes Covid.

O mais novo ali internado tem 29 anos, está sedado e ventilado. Por não serem permitidas visitas, são os profissionais de saúde quem vai pondo a par os familiares do estado de saúde dos doentes.

Responsáveis assumem que o pico das infeções ainda não foi atingido, e que uma segunda vaga de casos do novo coronavírus poderá levar o SNS a um ponto de rutura.

Sobre "Jornal das 8"