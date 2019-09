A informação da TVI foi a mais premiada nos Troféus de Televisão do grupo Impala. No total, ganhou seis prémios. Na programação de entretenimento, a TVI também ganhou vários troféus, com destaque para Manuel Luís Goucha, considerado o melhor apresentador e para ''a Herdeira'', que venceu a categoria de melhor telenovela. No total, a TVI venceu 14 prémios num total de 24 categorias.