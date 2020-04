TVI mostra a linha da frente nos Cuidados Intensivos do São João: "Estamos em guerra"

O Hospital de São João, no Porto, é uma unidade de referência no tratamento dos doentes infetados com Covid-19. A resposta necessária ao combate levou à duplicação das camas de Cuidados Intensivos.

A TVI teve acesso, durante algumas horas, à Unidade de Cuidados Intensivos do São João, onde os doentes são acompanhados ao segundo e onde médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares trabalham para fazer a diferença entre a vida e a morte.

