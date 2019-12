TVI na povoação de Casal Novo do Rio, que está em alerta por causa do caudal do Mondego

Apesar do rebentamento do dique ter acontecido na margem oposta do canal periférico direito do Mondego, em relação à povoação, os populares mantêm-se em suspenso. A entrada de àgua no canal periférico pode pressionar a parede direita do canal e afetar a aldeia.

