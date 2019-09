Esta segunda-feira assinala-se o Dia Nacional Contra o Cancro Digestivo. Um terço das mortes por cancro em Portugal, estão relacionadas com o sistema digestivo, são cerca de 10 mil por ano.

A prevenção e diagnóstico precoce podem ser determinantes no tratamento desta doença.

O Professor Rui Tato Marinho, presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, esteve no Diário da Manhã desta segunda-feira, com o objetivo de alertar a população para as elevadas taxas de mortalidade e incentivar a prevenção.