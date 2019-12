"Vamos manter o alerta, porque não sabemos o que vai acontecer"

Presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, explicou aos jornalistas que o dique construído junto a Casal Novo do Rio poderá ser crucial para proteger a população. O autarca confirma a rotura de um segundo dique no Rio Mondego, mas não no local que preocupou as autoridades durante a tarde.

Sobre "Notícias"