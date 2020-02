Várias personalidades reagem à morte de Vasco Pulido Valente

Manuel Villaverde Cabral, Manuel Alegre ou Paulo Portas foram apenas algumas das personalidades que reagiram à morte de Vasco Pulido Valente. O historiador, escritor e ensaísta morreu esta sexta-feira, em Lisboa. O velório de Vasco Pulido Valente realiza-se domingo, a partir das 19:00, no Centro Funerário de Cascais, em Alcabideche, estando a cremação marcada para as 14:00 de dia 24, no mesmo complexo funerário.

