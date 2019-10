Vaticano pondera ordenar homens casados para combater falta de padres na Amazónia

O Papa deverá pronunciar-se sobre a ordenação de homens casados na Amazónia, uma solução para atender a regiões remotas onde, por causa da falta de padres, as comunidades católicas chegam a ter missa apenas uma vez por ano.

Esta é apenas uma das propostas do documento final do Sínodo sobre a Amazónia que terminou no Vaticano.

