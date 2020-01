Vigília do Movimento Zero no Aeroporto do Porto com pouca afluência

Se em Lisboa vários agentes aderiram à vigília do Movimento Zero nos aeroportos do país, no Porto o protesto está a passar quase despercebido. Há a presença de alguns manifestantes que são identificados pelas mochilas que carregam e que dizem estar no Aeroporto Sá Carneiro com o objetivo de verem os aviões.

Sobre "Notícias"