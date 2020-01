Vigília no Hospital de Torres Vedras junta mais de 50 pessoas contra o encerramento da urgência pediátrica

Dezenas de pessoas fizeram esta tarde uma vigília em frente ao Hospital de Torres Vedras contra o encerramento da urgência pediátrica.

As famílias do concelho queixam-se da falta de médicos pediatras na urgência, situação que já obrigou por várias vezes ao encerramento do serviço durante o período noturno.

