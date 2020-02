Violento acidente na 2ª Circular provoca graves danos nas infraestruturas

Um acidente na manhã desta sexta-feira na 2ª circular em Lisboa causou três mortos. A violência do acidente obriga à remoção de um pórtico de informação que sofreu graves danos.

Para que se possa continuar os trabalhos, o trânsito na 2ª circular vai estar cortado durante as próximas horas, no sentido Aeroporto-Benfica, entre a rotunda do relógio e a churrasqueira do Campo Grande.

