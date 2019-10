Vizinhos viram Rosa Grilo a limpar a garagem de casa

Esta quarta-feira foram ouvidas 18 testemunhas no caso do assassinato do triatleta... Oito da parte da manhã e 10 da parte da tarde, mas antes Rosa Grilo e António Joaquim quiseram prestar alguns esclarecimentos.

Os vizinhos ouvidos durante o dia de hoje foram praticamente unânimes no testemunho que deram: viram a arguida a limpar e a lavar a garagem e as partes exteriores da casa de Luís Grilo.

A defesa de António Joaquim tentou ainda provar que o arguido estava em casa na noite do crime, ao apresentar uma mensagem enviada para um amigo que foi, de resto, ouvido durante as audições de hoje.