"Vovó Viral": tem 95 anos e é seguida por mais de 200 mil pessoas

Tudo começou com uma brincadeira do seu neto João. Aos 95 anos, Adozinda tornou-se um fenómeno da internet, depois de o seu neto, de 25 anos, publicar as conversas que tem com a avó nas redes sociais.

Agora, a "Vovó viral", como é conhecida, tem mais de 200 mil seguidores e milhões de visualizações.

