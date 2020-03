Xico Gaivota: ex-pescador transforma lixo do mar em obras de arte

Ricardo Ramos trocou a pesca e a apanha de percebes pela recolha do plástico, que diariamente o mar empurra para as praias e para as rochas.

O ex-pescador mudou de nome para Xico Gaivota, alter ego que transforma o lixo em arte, que usa como ferramentas para explicar aos mais novos, como é possível defender o ambiente.

