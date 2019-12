Cientistas descobriram como produzir foie gras sem crueldade

Cientistas franceses conseguiram desenvolver um foie gras naturalmente gordo, graças a uma bactéria. Basta dar uma única dose de um soro com a bactéria aos gansos com dois dias de vida. Esse soro vai estimular a criação de gordura, sobretudo no fígado, sem ter de recorrer à técnica invasiva de inserir tubos no esófago dos gansos.

