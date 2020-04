Cloroquina: estudos clínicos não comprovam eficácia no tratamento do Covid-19

A Hidroxicloroquina, o medicamento utilizado contra a malária, está a ser apontado como eficaz para o Covid-19. No entanto, estudos clínicos não comprovam eficácia da cloroquina no tratamento do coronavírus.

Também os especialistas alertam para efeitos adversos graves da cloroquina.

