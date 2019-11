Conheça o primeiro smartphone "dobrável" do mercado

Em todo o mundo há mais pessoas com telemóvel do que com casa de banho.

Em média, todos os dias tocamos nos nossos aparelhos 2 mil seiscentas e 17 vezes.

Amanhã chega a Portugal o primeiro telemóvel "dobrável" do mercado. O "Samsung Fold" tem um vidro flexível e é o primeiro daquela que se anuncia como a nova grande tendência.

