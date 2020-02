Mulher astronauta bate recorde de permanência no espaço

A astronauta norte-americana Christina Koch bateu o recorde feminino de permanência no Espaço. Esteve 328 dias em missão. Esta estadia longa e bem-sucedida, vai agora permitir avanços significativos no estudo do corpo humano perante a radiação espacial e a ausência de gravidade.

