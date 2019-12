Redes sociais: 50% dos rendimentos de Rita Pereira são faturados no Instagram

Faz hoje nove anos que nasceu uma das mais revolucionárias redes sociais, o Instagram.

Começou discreto, mas cresceu tanto que apenas um ano e meio depois, Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, decidiu comprá-lo por mil milhões de dólares.

Hoje, com quase uma década, o Instagram é a sexta maior rede social do mundo com mil milhões de utilizadores.

