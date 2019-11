Uma viagem guiada ao encontro da Ciência e do Universo

A Fundação Francisco Manuel dos Santos encerrou hoje, com o quinto encontro, as comemorações do décimo aniversário.

Ao longo do dia passaram pela Aula Magna, em Lisboa, alguns dos maiores especialistas do mundo que levaram os presentes numa viagem guiada ao encontro da Ciência e do Hniverso.

