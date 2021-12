O CEO da Better.com, Vishal Garg, que há cerca de uma semana despediu 900 trabalhadores por videochamada no Zoom, vai tirar folga por tempo indeterminado, anunciou a empresa.

A decisão, noticia o Wall Street Journal, foi comunicada aos funcionários esta sexta-feira. No email, a companhia considera os eventos da semana passada “bastante lamentáveis”, e anuncia que irá contratar uma empresa externa para avaliar a cultura e a liderança dentro da Better.com . A gestão da empresa, durante este período, caberá ao CFO Kevin Ryan.

Na passada quarta-feira, Garg já tinha publicado um pedido de desculpas no site da empresa, no qual lamenta a forma como despediu os 900 trabalhadores.

“Assumo responsabilidades pela decisão, mas falhei ao comunicá-la”, pode ler-se.

Esta polémica não é a primeira que envolve Vishal Garg nos últimos meses. Dias antes dos despedimentos por Zoom, numa publicação inicialmente anónima na rede social Blind, o CEO tinha acusado alguns dos seus funcionários de “roubarem” a empresa de hipotecas online, ao trabalharem menos horas do que as contratualizadas.

“Vocês sabem que pelo menos 250 das pessoas despedidas estavam a trabalhar cerca de 2 horas por dia enquanto contabilizavam 8 no ordenado? Estavam a roubar-vos (restantes empregados) e aos nossos clientes, que pagam as contas que nos pagam as contas. Eduquem-se”, escreveu Garg, sob o pseudónimo ‘uneducated’.