Elon Musk, dono das empresas Tesla e SpaceX, mudou o nome do filho que teve com a cantora Grimes. Apesar de o casal não ter confirmado a razão da mudança, é sabido que as leis do estado da Califórnia proíbem a utilização de carateres que não pertençam ao alfabeto utilizado pela língua inglesa (igual ao português, acrescentando o K, o W e o Y).

A criança, que foi chamada de X Æ A-12 Musk, tem agora o nome X Æ A-Xii Musk, segundo a mãe revelou no Twitter, este domingo.

Apesar da insistência dos fãs, Grimes, cujo verdadeiro nome é Claire Elise Boucher, não revelou qual a causa por trás da modificação do nome. Ainda assim, fez alusão à substituição do 12 pelo Xii, que representa o mesmo número em romano.

Segundo explicou a mãe da criança, a origem do nome está relacionada com variáveis (X), inteligência artificial (Æ) e com o nome da aeronave preferida do casal (A-12, agora A-Xii)

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Outra polémica tem que ver com a pronunciação do nome, sendo que Grimes só desvendou que o X se lê como X e o Æ se lê como AI.