Este último ano foi cheio de surpresas, incluindo momentos únicos que se tornaram virais e deixaram os portugueses a falar.

Estes vídeos, por alguma razão, ganharam um alto poder de circulação na internet e alcançaram uma grande popularidade - sobretudo nas redes sociais - chegando mesmo a ser um fenómeno digital.

Se acompanha a TVI24 é bem provável que já conheça a história por detrás de alguns destes vídeos.

Veja (ou reveja) os dez vídeos mais assistidos pelo nosso público em 2020.

A maior onda alguma vez surfada

“Big Mamma” foi o nome dado à maior onda alguma vez surfada na Nazaré.

Os que lá estavam garantem que a onda que Hugo Vau apanhou foi algo nunca antes visto.

Contudo, o surfista português ainda não ganhou nenhum recorde, muito por tecnicidades sobre como se mede uma onda.

O momento em que noivos foram apanhados pelo impacto da explosão em Beirute

Estávamos em agosto quando uma violenta explosão atingiu a cidade de Beirute, no Líbano. Um vídeo mostra o exato momento em que uma noiva posava para as fotografias do seu casamento, quando a violenta explosão varreu o local.

Os noivos e o fotógrafo escaparam ilesos à explosão que matou mais de cem pessoas, feriu milhares e deixou a cidade de Beirute praticamente em ruínas.

Dias depois, novas imagens voltam a mostrar momentos de aflição noutro casamento. Estas imagens foram gravadas já depois da cerimónia, a cerca de quilómetro e meio do porto de Beirute.

A sessão fotográfica decorria normalmente, até ao impacto. Apesar da violência das imagens, o fotógrafo garantiu que o casal não ficou ferido.

Airbus A380 passa sobre praias do Algarve a apenas 300 metros de altitude

Curiosamente no mesmo dia, a 4 de agosto de 2020, um avião Airbus A380 assustou os banhistas das praias algarvias ao passar a apenas 300 metros de altitude.

A passagem deste que é o maior avião de passageiros lançou o pânico no areal, mas, na verdade, o aparelho estaria apenas a fazer um voo técnico programado entre Faro e Vilamora.

Imagens mostram fenómeno raro no incêndio de Oleiros

Também durante o verão, os repórteres da TVI registaram um fenómeno que permite perceber como o fogo é absolutamente imprevisível e traiçoeiro: um remoinho que muitas vezes está na origem de acidentes mortais.

Este incêndio, que terá provocado prejuízos superiores a nove milhões de euros, de acordo com dados provisórios divulgados pelas Câmaras de Oleiros e da Sertã, provocou a morte a um bombeiro de 21 anos, de Proença-a-Nova.

Imagens mostram momento em que PJ apreende mais de 11 milhões de euros escondidos em banco de carrinha

A Polícia Judiciária apreendeu, no final de novembro, 11 milhões e 700 mil euros em notas escondidas no banco de uma carrinha estacionada em Lisboa.

Esta é a maior apreensão de sempre em Portugal de dinheiro proveniente de tráfico de droga.

A coreografia que se tornou um símbolo contra a covid-19

Este fenómeno viral na internet começou em África, mas teve de passar por Portugal, para se espalhar pelo mundo inteiro.

Trata-se do "Jerusalema Challenge", uma coreografia em que os dançarinos não se tocam e se tornou num símbolo da luta contra a covid-19.

Polícias espanhóis saem à rua para cantar e dançar com a população

Em março, no início do isolamento por causa da pandemia de covid-19 em Espanha, a polícia saiu à rua para cantar e tocar com a população.

Um gesto de quem guarda o país, para alegrar as pessoas que estão em casa a cumprir a quarentena.

Serenata de esperança a Portugal reúne 140 estudantinos de 24 países

Ainda em tempo de confinamento pela pandemia de covid-19, mas desta vez em Portugal, a estudantina de Coimbra organizou aquela que pode ser a maior serenata de sempre.

140 estudantes e ex-estudantes de 24 países juntaram-se através do mundo digital, numa mensagem de esperança aos portugueses para ultrapassar estes tempos difíceis.

Joacine exalta-se durante discurso: "Isto é mentira! Tenham vergonha!"

Este vídeo deu muito que falar e houve mesmo várias paródias a seu respeito. Joacine Katar Moreira exaltou-se no discurso de 20 minutos no IX Congresso do Livre que decorria no início de janeiro, em Lisboa.

Aquela que era a deputada única do Livre reagiu, de forma exaltada, à proposta de retirada de confiança da assembleia do partido, gritando que os argumentos são “uma mentira absoluta”.