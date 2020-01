Os nomeados para a 92.ª edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, foram anunciados esta segunda-feira e a divulgação dos nomeados já está a gerar polémica. Os atores John Cho e Issa Rae revelaram os nomeados deste ano, numa transmissão a partir de Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi aí que a controvérsia começou. Logo após anunciar os nomeados para "Melhor Realização", a atriz Issa Rae comentou, "Parabéns a estes homens!".

A categoria "Melhor Realização" é uma das principais dos Óscares. Contrariando todas as tendências ditadas pelas prémios anteriores, Greta Gerwig, nomeada em 2018 por "Lady Bird", não repetiu a proeza este ano com o filme "Little Women" (que foi nomeado para "Melhor Filme"). De fora, também ficaram Lulu Wang (com "The Farewell") e Olivia Wilde (com "Booksmart"). Esta será a 92.ª edição da cerimónia e, em toda a História, apenas cinco mulheres foram nomeadas nesta categoria. A última vencedora foi Kathryn Bigelow, pela realização em "The Hurt Locker".

Little Women was actually 100 million times better than The Irishman and I'll leave that there about the Oscar noms. — Lanaconda (@LanaAEB) January 14, 2020

The utter senselessness of not nominating Greta Gerwig for director is not because of her gender it, it’s because she is the BEST director this year. With little women she reinvented filmmaking in its style, storytelling and themes. Disappointing #Oscars — Alex Farrell (@allyfarrell7) January 14, 2020

Greta Gerwig’s Little Women was basically nominated for every Oscar possible and she still wasnt nominated for Best Director. Ontop of that there was literally only one nonwhite actor nominated but you know what Variety is totally right the biggest issue is the comic snubs — Alexis (@Iaviebohemes) January 14, 2020

I didn’t see ‘Little Women’ and I kinda have no real interest in seeing it. Nothing political, I just have zero interest in those type of period pieces. But if there is one woman I feel like deserved a nomination, it’s Lulu Wang for ‘The Farewell’.#Oscars #OscarNoms — JON SOLO (@MrMarinKnows) January 14, 2020

Sigo pensando que Booksmart debió estar nominada a un premio Oscar. Olivia Wild para ser su primera película como directora, lo hizo increíble. — Sra. Saberhagen🐈 (@sra_saberhagen) January 14, 2020

Mas as críticas não se ficam pela falta de representatividade feminina e foram até às questões raciais. Não demorou muito até os internautas se insurgirem contra a ausência de Lupita Nyong'o e Beyoncé entre os nomeados para "Melhor Atriz" e "Melhor Canção", respetivamente.

A prestação de Lupita, no filme "Us", de Jordan Peele, tem vindo a ser largamente elogiada pela crítica especializada. A atriz, que ficou conhecida graças ao trabalho em "12 Anos Escravo" era tida como certa, pela imprensa, entre os nomeados. O guião do filme, escrito por Peele, também ficou fora da categoria "Melhor Argumento Original", contra as expectativas.

#Lupita was robbed, but so was Peele’s script. Best line of 2019 ⬇️#OscarNoms pic.twitter.com/xl06n11CAt — Dylan M Shue (@DylanLions) January 13, 2020

So no Lupita Nyong'o? 😒 Okay whatever oscars — valar morghulis (@absolutelyurie) January 14, 2020

vocês tem noção de como foi injusto a Lupita não ter sido indicada ao oscar? quem assistiu a atuação dela em Us sabe o quão impecável ela foi e merecia SIM ter sido indicada, eu conto ou vcs contam como é o nome disso? 🤷🏻‍♀️ — yas 🦇 (@yasjpg) January 14, 2020

A much better slate of nominees, nicely done Elsie. The Oscars had way too much Joker and no Lupita and is therefore cancelled in my house. Ps I thought Joker was undeserving of the hype. — emeka (@emekaEm) January 14, 2020

Toda a questão da Lupita não ter sido indicada e de termos, mais uma vez, um Oscar com diversidade diminuída me faz crer que não é possível se conformar com pequenas mudanças. A gente fez silêncio. Então, as coisas voltaram um pouco diferentes, mas a maior parte continua na mesma — Fingindo não ser a Barbara (@barbaricesetal) January 14, 2020

Mas Lupita não foi a única artista negra cuja ausência entre os nomeados foi notada. Beyoncé, uma das mais premiadas artistas musicais de todos os tempos, não foi nomeada na categoria "Melhor Canção". Com a música "Spirit", um original para o remake do filme "The Lion King", a Queen B esteve nomeada para os Globos de Ouro.

All I can say is... Beyoncé — Broderick Hunter (@BroderickHunter) January 13, 2020

don't even get me STARTED on how Beyoncé was snubbed for 'Spirit.' 😒 — Erin B. Logan (@erinblogan) January 13, 2020

chocada com democracia em vertigem indicado ao oscar

beyoncé fora de melhor canção original mais uma vez apenas vários homens brancos levando surra de indicação (esse eu não to chocada) — mkk (@kmlbzrr) January 13, 2020

Não foi a Beyoncé que perdeu esse oscar foi o Oscar que perdeu a beyoncé



Spirit é uma música maravilhosa com uma mensagem tão linda, música calma para nossos ouvidos . Agora eu tenho todo direito de ficar puto que ela não foi indicada nem ela e nem outros artistas negros pic.twitter.com/yi2lCGm0mU — Well 🔮🌙 (@Welllchris) January 13, 2020

A cerimónia de entrega dos Óscares tem lugar na madrugada de 9 para 10 de Fevereiro (hora portuguesa).

