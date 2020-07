A polícia do condado de Ventura, na Califórnia, anunciou, esta quinta-feira, que acredita que Naya Rivera, que desapareceu durante um passeio de barco com o filho de quatro anos, "se afogou naquilo que parece ser um trágico acidente".

De acordo com o comunicado, a polícia revela que as buscas pela atriz de "Glee" foram suspensas e que será dado início à missão de recuperação do corpo.

"Naya Rivera alugou um barco na tarde de quarta-feira para passear com o filho de quatro anos. O barco foi encontrado à deriva na parte norte do lago com a criança sozinha e a dormir. O filho de Rivera disse aos investigadores que ele e a mãe estiveram a nadar no lago e que ele voltou para o barco, mas Rivera não", pode ler-se na nota que acrescenta que cerca de 100 pessoas estiveram envolvidas nas buscas.

Apesar do forte dispositivo - que incluía um helicóptero, barcos, mergulhadores e drones -, as buscas mostraram-se infrutíferas.

"Os investigadores acreditam que Naya Rivera se afogou naquilo que parece ser um trágico acidente", termina a nota.

De acordo com a imprensa internacional, o filho da atriz, Josey, fruto do casamento já terminado com Ryan Dorsey, foi entregue à família e encontra-se bem.

No dia anterior ao passeio, Naya Rivera partilhou uma fotografia com o filho no Instagram com a legenda "apenas nós dois".