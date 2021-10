Alec Baldwin matou, esta quinta-feira, ao que tudo indica acidentalmente, uma mulher durante as gravações de um filme, no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

O ator efetuou alguns disparos - ainda não se sabe quantos - de uma arma que deveria ser um adereço do filme.

A investigação já está a decorrer, não tendo sido feitas quaisquer acusações até ao momento.

A diretora de fotografia do filme "Rust", que morreu esta quinta-feira, atingida por um disparo de Alec Baldwin, mostrava parte das gravações nas suas redes sociais.

Há dois dias, na antevéspera do acidente fatal, Halyna Hutchins partilhou um vídeo, no instagram, a saudar o facto de poder andar a cavalo durante a gravação do western.

A diretora de fotografia de “Rust” nasceu na Ucrânia e cresceu numa base militar soviética. De acordo com o seu website, estudou jornalismo em Kiev e chegou a ser repórter de investigação.

Em 2015, já em Los Angeles, terminou o curso no American Film Institute e, já como diretora de fotografia, trabalhou em filmes como "Archenemy" (2020), "Blindfire" (2020) e "The Mad Hatter" (2021).

Noutra publicação, também na terça-feira, Halyna mostrava uma fotografia de toda a equipa que estava nas gravações, aparecendo ao lado de Alec Baldwin.

A produção do filme foi de imediato suspensa. Escrito e realizado por Joel Souza, "Rust" contaria a história de um marginal, Harland Rust, interpretado por Alec Baldwin, que vem em auxílio do neto, de 13 anos, condenado a ser enforcado por homicídio.

O ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, morreu, em 1993, num incidente semelhante, nuns estúdios em Washington DC.

Durante as filmagens do filme “O Corvo”, Brandon Lee também foi atingido fatalmente por disparos de uma arma de adereço.

O ator Michael Massee foi involuntariamente responsável pela morte do ator de 28 anos.

A página de Brandon no Twitter, que ainda é gerida pela família, enviou, esta sexta-feira, uma mensagem às vítimas envolvidas:

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔