A reportagem da TVI "O diagnóstico: COVID-19" foi escolhida para a seleção oficial do festival de televisão de África do Sul, o Rustenburg Film Festival, que vai realizar-se de 23 a 26 de setembro.

A reportagem vai ser exibida na categoria de documentário, na cerimónia que junta produtores e realizadores do mundo inteiro.

É mais uma distinção internacional para a reportagem de André Carvalho Ramos e Nuno Assunção, com edição de Pedro Marques, que já conquistou, no mês passado, uma ninfa de ouro de melhor documentário do ano no festival de televisão de Monte Carlo, no Mónaco.

A reportagem foi gravada no início de 2021, no hospital de São João, no Porto, no período em que a pandemia atingiu o pico. Nessa altura Portugal foi considerado o pior país do mundo em novos contágios e mortes por COVID-19. Pode revê-la AQUI