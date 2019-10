A terceira jornada da Liga dos Campeões trouxe novos momentos de fantástico futebol. Raheem Sterling e Paulo Dybala foram duas das grandes estrelas do primeiro dia, nesta terça-feira. O internacional inglês marcou um hat-trick e esteve presente em todos os cinco golos do Manchester City, na vitória contra a Atalanta (5-1). Já o argentino, abriu o livro ao minuto 77, com um golo de fora da área. Voltaria a ser figura ao marcar o golo da reviravolta, dois minutos depois.

Esta terça-feira ficou ainda marcada por dois maus resultados dos treinadores portugueses que entraram em campo. O Shakhtar Donetsk de Luís Castro não foi além de um empate caseiro com o Dinamo Zagreb (2-2), enquanto o Olympiakos de Pedro Martins só tem um ponto somado à terceira jornada, depois de perder por 3-2 com o Bayern de Munique.

Veja ou reveja os golos de todos os jogos desta segunda jornada.

Veja também: