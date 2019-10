A terceira jornada da Liga dos Campeões teve dois guarda-redes em destaque. Se o guardião do Shakhtar Donetsk, Pyatov, esteve no melhor e no pior da equipa de Luís Castro. Depois de fazer uma grande defesa, o jogador ucraniano cometeu uma grande penalidade despropositada, proporcionando a reviravolta ao Dinamo Zagreb. Por outro lado, o antigo guarda-redes do Benfica, Ederson, voltou a evidenciar-se no capítulo do jogo de pés. O brasileiro colocou duas bolas longas quase de área a área com enorme precisão.

Outro lance em destaque envolveu Cristiano Ronaldo. Mais apagado que o costume, o internacional português chocou com o guarda-redes do Lokomotiv de Moscovo, num lance que obrigou o guardião a ser assistido.

O pior momento da noite ficou guardado para Younès Belhanda, que protestou com os adeptos quando foi substituído.

