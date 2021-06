Christian Eriksen "está acordado" e "consegue falar", depois de ter caído inanimado no relvado, no final da primeira parte do Dinamarca-Finlândia.

O médio dinamarquês caiu sozinho e todos os jogadores perceberam imediatamente que a situação era grave.

O árbitro acabou por interromper o jogo, solicitando com urgência a entrada das equipas de emergência médica, que procederam a manobras de reanimação, utilizando também um desfibrilhador.

Para proteger Eriksen das câmaras, os jogadores dinamarqueses colocaram-se à sua volta.

Nas bancadas do Estádio Parken, em Copenhaga, os adeptos aplaudiram, a puxar por Eriksen, mas também houve muitas lágrimas.

O jogo acabou por ser suspenso ao minuto 43, tendo a UEFA decidido que seria retomado às 19:30, após confirmação da situação estável de Eriksen.