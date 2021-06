O iraniano Ali Daei, que hoje foi igualado pelo português Cristiano Ronaldo em 109 golos pelas seleções internacionais de futebol, congratulou o capitão de Portugal pelo feito e destacou o “trabalho duro e profissionalismo” do avançado.

“Parabéns Cristiano, conseguiste o que mereces”, escreveu o antigo avançado, agora com 52 anos, na rede social Instagram.

O antigo ponta de lança do Irão elogiou o ‘astro’ luso, que vê como “um verdadeiro símbolo de trabalho duro e profissionalismo”.

“Nasceste para mostrar ao mundo que és o melhor”, notou.

Cristiano Ronaldo igualou hoje o recorde de mundial de golos por seleções, ao ‘bisar’ face à França e igualar os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020, em Budapeste.

Após os dois tentos à Hungria (3-0), a abrir, e o golo à Alemanha (2-4), na segunda jornada, o ‘capitão’ luso, de 36 anos, voltou a ‘bisar’ na Puskás Arena, em Budapeste, com tentos aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, na sua 178.ª internacionalização ‘AA’.