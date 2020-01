A morte do piloto Paulo Gonçalves está a chocar o mundo do desporto. Um dos testemunhos mais emotivos foi o de António Maio, que também participava na presente edição do Dakar.

Passei, estavam a fazer manobras de reanimação e percebi logo que era grave. Não é fácil... É a pior etapa da minha vida", disse o motard à pagina do Facebook Brasil no Dakar.

A organização da prova acabou por cancelar a etapa seguinte nas categorias de motas e quadriciclos.

Uns dias antes, o piloto de 40 anos teve um forte revés na luta pela vitória na prova. Depois de ter trocado o motor da sua mota em plena competição, Paulo Gonçalves acabou por admitir que "a partir desse dia o objetivo foi alterado".

Paulo Gonçalves acabou por morrer depois de uma paragem cardíaca durante o quilómetro 273 da sétima etapa da prova.