O Tribunal da Relação de Lisboa mantém praticamente na íntegra a sentença da primeira instância do julgamento do ataque à academia de Alcochete, nomeadamente a absolvição de Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, mas faz alterações em relação a dois dos mais de 40 arguidos - entre eles o membro da Juve Leo que agrediu o jogador Bas Dost com um cinto.

Este adepto estava condenado a pena suspensa, tendo a Relação alterado para pena efetiva.