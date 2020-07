O Governo anunciou esta quinta-feira que vai nacionalizar 71,73 do capital social da empresa Efacec Power Solutions, tal como a TVI já tinha avançado em "Primeira Mão". Após um longo Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa, a revelação foi feita pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, que divulgou um decreto-lei aprovado pelo executivo e que já foi promulgado pelo Presidente da República.

O ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou que a compra de capital foi adquirida junto da sociedade Winterfell2, indiretamente controlada por Isabel dos Santos, antiga acionista maioritária da Efacec, e que viu a sua participação arrestada na sequência do processo Luanda Leaks.

O Conselho de Ministros tomou esta decisão porque a Efacec se encontra numa situação de grande impasse acionista desde que, na sequência do processo Luanda Leaks, foi decretado o arresto desta participação social" , referiu.

Segundo o governante, o "Governo tem acompanhado de perto os esforços dos bancos credores de Isabel dos Santos e das sociedades em causa", que tentavam encontrar uma forma de possibilitar a entrega das ações aos bancos. Atendendo à dificuldade em concluir esse processo em tempo útil, o Conselho de Ministros decidiu avançar para a compra das ações.

Esta situação ocorre porque o Conselho de Ministros reconhece que a Efacec é uma empresa importante no tecido industrial português. É uma empresa centenária com reputação e experiência de excelência no setor da engenharia portuguesa", acrescentou.